Karine JULIEN

Après 20 ans à évoluer sur des fonctions administratives, commerciales de recrutement et d encadrement me voici depuis 2010 reconvertie Conseillère à l'Emploi, réalisant Accompagnement des demandeurs d'emploi, Animations collectives pour formations conventionnées, Animations d'Ateliers à thèmes, Relations entreprises, Participation forum et job dating employeurs / demandeurs, plans d'actions.... En 2014 Mission "ANI JEUNES, A2S Tours" : Accompagnement des Jeunes de moins de 26 ans sur le 37. A partir de 2015 spécialisée sur la Dominante Relations Entreprises Secteur Sud Touraine (Loches) puis à St Cyr Sur Loire en 2016 et à Tours Deux Lions depuis Déc 2018; toujours dédiée à la relation entreprises, au sein de Pôle Emploi, accompagnement personnalisé des entreprises pour leurs recrutements, tutrice service civiques, utilisation d outils numériques et mise en avant de l'utilisation de pole-emploi.fr, engagée dans la satisfaction des entreprises et demandeurs d emploi...



Mes compétences :

Recrutement

Analyser écouter réfléchir agir

Administratif

Réseaux sociaux professionnels

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Aisance relationelle

Chargé Relations Entreprises

Encadrement et gestion du personnel