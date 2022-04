Karine JULIEN

DRH pour des PME et dans des Grandes Entreprises pendant 15 ans, j'ai développé mon expertise de généraliste RH dans un contexte syndical soutenu.



J'ai notamment refondu des systèmes de paie, mis en place un contrôle de la rémunération variable, négocié des accords d’harmonisation dans le cadre de fusion, mis en place des plans de développement pour les managers, accompagné des collaborateurs pour accroitre leur équilibre professionnel et leur permettre de mieux répondre aux attentes de l'entreprise.



J'ai pratiqué mes domaines d’expertise dans les secteurs du transport, de la distribution sélective ou spécialisée, dans les industries de télécommunication :

- Gestion des Ressources Humaines,

- Paie et administration du personnel,

- Recrutement et parcours d’intégration,

- Plan de Formation et de Développement de Managers,

- Relations Sociales en présidant les instances représentatives du personnel,

- Négociations des accords collectifs d’entreprise (intéressement, participation, organisation du temps de travail, prévoyance, négociation annuelle sur les salaires)



Mes compétences :

Conseil en ressources humaines

Maitrise les contraintes de législation sociale

Accompagner le changement

Mettre en oeuvre un plan de formation

Animer les instances représentatives du personnel

Conduite de projet

Négocier les accords d'entreprise

Fiabiliser les processus RH

Etre médiateur dans la résolution d'un conflit

Gérer la paie et les charges sociales

Concevoir et animer des formations