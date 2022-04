Karine KONGO

Depuis 16 ans, j'ai travaillé dans des secteurs aussi différents que le transport routier, le commerce de proximité, l'industrie textile et la distribution, et la banque. Et ce dans des sociétés de tailles diverses (TPE, grand groupe international et PME), toujours à des postes de responsabilité (responsable exploitation, co-gérante, responsable logistique import, chef de projets supply chain, responsable services généraux, responsable supply chain).



Au cours de mon parcours j'ai pu mener à bien des projets de dimension diverses depuis le management opérationnel d'équipes terrain d'une société de messagerie (12 chauffeurs) jusqu'à l'élaboration de la politique et des procédures achats d'une banque, en passant par des projets transversaux comme le déploiement d'un WMS au sein d'un groupe textile international ou la création d’un service au sein d’une direction nouvellement créée. J'ai eu à manager aussi bien des équipes très restreintes et réunies géographiquement que des équipes de plus de 100 personnes réparties sur un territoire qui fait 8 fois la France et dont certaines zones sont presque inaccessibles.



Ceci démontre à raison ma capacité à m'adapter à un nouvel environnement et à m'intégrer à une équipe.

Je serai heureuse, aujourd'hui, de mettre mon expérience et mes compétences au service d'une société dynamique sachant valoriser ses collaborateurs.



Je suis mobile sur l'Europe et l'Afrique.



Mes compétences :

Appels d offres

Audit

Contrôle des coûts

Douane

Gestion de projet

Logistique

Management

Management qualité

Optimisation

Performance

Pilotage

Qualité

Relations Fournisseurs

SOP

Supply chain

TMS

Transport

WMS