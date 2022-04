Cyril HAGGAI

Le poste de «Responsable des Achats/Logistique ainsi que Directeur de la Restauration», qui m’a été confié ces 9 années au sein de l’entreprise «Club Méditerranée» en Europe ainsi qu’à l’International puis des 3 dernières en tant que Restaurateur témoigne de la confiance qui m’a été attribuée.

Au niveau économique et des résultats, j’ai notamment réalisé 15% d’économie sur les budgets prévus de 28 M€ tout en veillant au respect des normes HACCP, à la bonne gestion du personnel ainsi qu’au respect des locaux et du matériel.





Ces missions étaient rendues particulièrement difficiles compte tenu des différents contextes locaux, des nombreux pays dans lesquels j’ai exercé (grèves, ruptures fournisseurs, humaines, etc..).

J’ai assumé ce poste en donnant une suite favorable aux différentes demandes de la clientèle et en conservant une bonne entente professionnelle avec les personnels dont l’encadrement m’était confié et les partenaires locaux.





Par ailleurs, mon sens des responsabilités et mon goût du défi m’ont permis de piloter avec succès des investissements, mettant en œuvre des moyens humains et financiers importants (ouverture de 2 nouveaux villages d’une capacité de 600 et 800 personnes) dans le respect des cahiers des charges, des coûts et des délais.





Mes compétences :

Fin négociateur

Manageur

Négociateur

Réactif