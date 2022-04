Karine L'HERITIER

Vous recherchez une candidate de terrain rapidement opérationnelle et qui aime relever des challenges: Je suis la personne qu'il vous faut.

Je vous propose de vous mettre à disposition mon expérience et mon dynamisme dans les domaines suivants :

- Comptabilité (normes françaises ,IFRS,US GAAP)

- Comptes consolidés

- Reporting

- Budget et Forecast

- Contrôle de Gestion (Tableaux de bord , analyse des indicateurs clés)

- Développement des systèmes d'information décisionnels



Mes compétences :

Reporting

Consolidation

Budgétisation

Comptabilité

Microsoft Excel

Système d'information décisionnel

Microsoft PowerPoint