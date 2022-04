Karine LALEU

Comédienne et metteur en scène.

Passionnée de musique, et, plus particulièrement, du travail scénique avec les chanteurs. J'ai pratiqué le piano et la flûte à bec en ensemble baroque, la danse sportive en couple et je travaille le chant lyrique, l'improvisation vocale et les percussions (bodhran, daf).



En tant que comédienne, je travaille régulièrement comme récitante dans des orchestres, comédienne mime à l'Opéra de Paris et je suis sollicitée pour interpréter divers rôles chantés (Elvire, Desdémone, Pasiphaé, Eva Puntila...), prêtant également ma voix pour des enregistrements. Ma rencontre avec Frédéric Ligier, compositeur et chef d'orchestre, a donné naissance au groupe d'improvisation "Les Aléas", qui tisse des liens dans l'instant entre comédiens et musiciens (Théâtre 13, Festival Dionysies, prisons,...).



En tant que metteur en scène, ma préférence me porte vers des spectacles lyriques (Opéra, Opérette, Zarzuela, récital, etc...) que j'ai créés dans divers lieux (Festival Toulouse d'Eté, Opéra de Massy, Palais Longchamp et Théâtre Silvain de Marseille,...) J'ai travaillé auprès d'Olivier Py et Christophe Eschenbach sur "Mathis le peintre" d'Hindemith à l'Opéra Bastille.

J'interviens régulièrement dans les Masterclasses de diverses artistes lyriques pour la direction scénique des chanteurs : Martine Surais; puis Véronique Gens, Léontina Vaduva, Mireille Delunsch, Marie-Ange Todorovitch, Jean-François Lapointe, Annick Massis, pour OPT. Je suis coach pour chanteurs lyriques (préparation de rôles, d'auditions ou de concerts).



En 2015, je co-crée et co-dirige le Festival Angevin d'Opéra-bouffe, premier festival uniquement dédié au genre.

Depuis 2013, je suis directrice artistique de la Compagnie Art Om̐.