Dominique RICHARD

Thérapeute, dans mon espace professionnel "NaturÔMonde", en médecines traditionnelles et énergétiques: Naturopathie, aroma-phytothérapie, ayurvéda, massages du monde, qi-gong, yoga-nidra, Reiki...

"La nature est le plus grand laboratoire du monde"...



Naturopathe spécialisée en Phyto-aromathérapie & Ayurvéda (diététique & massages)

Professeur de Yoga Nidra (relaxation & sophrologie)

Maître enseignant Reiki

Pratiquante de Yoga, Qi Gong, Tai chi & Zazen

Etudiante en Acupuncture & Sanskrit



Séances individuelles, cours, ateliers & initiations:

- Gestion du stress (Sophrologie, Yoga nidra, Tai Chi, Qi Gong, automassages Do-in et autres supports)

- Gestion des émotions (relaxation, relation d'aide par symboles & archétypes, méridiens d'énergie chinoise, auto-massages)

- Gestion de la santé au naturel (naturopathie, plantes médicinales, aromathérapie, MTC, ayurveda)

- Massothérapie: massage assis en entreprise, accupressure, Tuina, Abhyanga et Shirodhara

- Soutien scolaire, alphabétisation, relations d'aide

- Organisation préalable possible à distance, déplacements en entreprise avec matériel approprié.

- disponible également pour séances les Week-ends.



Expériences pédagogiques :

Cours de Médecines douces & Ethno-médecines.

Professeur de Français langue étrangère.



Membre des Associations:

- FNMTC - Fédération nationale de Médecine Traditionnelle Chinoise.

- SES - Société Educo Santé (prévention santé).

- CNQ - Collège des Naturopathes du Québec.

- FFEY - Fédération Française des Ecoles de Yoga.



Mes compétences :

Pédagogue

Thérapie individuelle

Massage ayurvédique

Naturopathie

Phytothérapie

Médecine chinoise

Santé

Médecine intégrative

Organisation de voyages

Médecine Tibétaine

Yoga Nidra

Diététique ayurvédique