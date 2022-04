20 ans d'expériences commerciales dans les produits de grande consommation et les services.

Management d'équipes et négociation sont les 2 piliers de mon parcours professionnel.

Manager confirmé - Négociatrice expérimentée - Spécialiste du développement commercial sur les grands-comptes -

Compréhension des enjeux business- Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie commerciale - Management et animation d'Equipe



Je suis à l'écoute d'opportunité sur des postes de direction des ventes et de direction Grands comptes. Je me tiens donc à votre disposition pour échanger.



Pour me contacter: karine.lamourette@yahoo.fr



Merci et à bientôt



Mes compétences :

Négociation

Management

Formation

Grands comptes

Grande consommation

Négociation commerciale

Immobilier

Account management