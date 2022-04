De formation dessinatrice DAO bâtiment sur Autocad 2D et 3D.

j'ai 9 ans expérience dans le domaine de la voie ferrée (tramway, métro et sncf) , 6 ans dans la téléphonie mobile et réseaux, j'ai également travaillé pour différents bureaux d'étude et architectes.

Vous pouvez me contacter par mail dao@dwg-online.com



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Word

Microsoft Excel

Data Access Object

Adobe Photoshop