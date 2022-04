Karine LE GALLIOTTE

Avec 10 ans d’expérience dans le pilotage de la performance business complétés par 2 années plus opérationnelle en tant que responsable du développement commercial, j'ai acquis une solide expertise en connaissance client, CRM et études marketing permettant de développer la valeur et la fidélité clients



Mes compétences :

Analyse stratégique

Pilotage de la performance

Management opérationnel

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

CRM analytique