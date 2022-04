Karine LE HEIGET

Je travaille depuis 19 ans au sein de TDK Electronics qui est une société japonaise. Mon expèrience a été très riche en évolutions, et j'ai pu acquérir une expertise en gestion de clients (customer service), en management d'équipe et de projets, en organisation (optimisation des outils informatique et des procédures). J'occupe actuellement 2 postes :

1. Responsable des Ressources Humaines et de la Formation dans la branche TDK France.

2. Manager Europe de la Formation Opérationnelle (Métiers de la vente - Customer Service). Mon expérience "sales" me permet de faire de l'ingénierie de formation dans ce domaine (formations "métier").



J'intègre donc 2 équipes : locale et européenne.



Dans le cadre d'une intégration légale et du rapprochement de deux équipes (au total 66 personnes), je travaille sur l'harmonisation des contrats et des conditions de travail au sein de la future entité TDK. Je me développe ainsi dans des domaines qui m’intéressent énormément tels que: le droit social, le droit du travail et la gestion d'entreprise.



J'aime la gestion de projet, de l'humain, et les nouvelles opportunités qui me donnent l'occasion de me développer professionnellement et personnellement. J'apprécie aussi la dimension européenne voire internationale que peut apporter un poste. Je trouve les relations multi-culturelles très enrichissantes.



Mes compétences :

Qualité relationnelle

Ressources humaines

Organisation

Management

Ingénierie de formation

Animation de formations

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion de la formation