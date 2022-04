Karine LECOMTE

Forte d'une expérience de 16 ans en Marketing dans le secteur Food (Unilever-Mars-Bongrain-Sushi Shop), le Marketing est pour moi une véritable passion et ses mutations actuelles (Digital, CRM, Empowerment, Economie collaborative) rendent selon moi notre métier encore plus intéressant et stratégique.



Je m'intéresse aussi beaucoup au Digital sous tous ses aspects (Social Media, SEO/SEM, Campagnes media, CRM, Sites web, Mesure de la performance, KPIs) et serais ravie d'échanger avec d'autres Directeurs Marketing et/ou Digital.



Je suis aussi disponible pour répondre aux questions que les étudiants ou jeunes diplômés peuvent se poser sur la pratique du Marketing " en vrai" et les convaincre si besoin que ce métier est passionnant ! Je suis convaincue de l'enrichissement mutuel des partenariats Entreprises-Ecoles-Etudiants! J'ai adoré transmettre une partie de mes connaissances et recevoir le feedback de la Gen Y et Z lors de mes interventions à Sciences Po, à l'ESC Montpellier, à NEOMA ou encore Sup de PUB!



Mes compétences :

Agroalimentaire

Puériculture

Marketing manager

CRM

Directeur Marketing

Google

Facebook

Grande consommation

Marketing

Responsable marketing