Je suis Karine LECOMTE je suis rigoureuse, réactive, je sais m'adapter à tous et à mes tâches professionnelles les plus urgentes.

J'ai mon permis B et C.

Je suis opérationnelle, en informatique (pack office, internet, logiciel pme pmi...), mon anglais n'est pas parfait mais je sais le lire le parler l'écrire, gérer les périphériques.

J'enrichis mes connaissances et j'aime apprendre pour pouvoir compléter mes compétences professionnelles.

Je sais être à l'écoute, parler, comprendre, entreprendre, prendre des initiatives, être courtoise.

Je suis discrète, disponible, sérieuse...

Voilà vous en savez un peu plus sur moi ...

ah oui encore une petite chose : mon projet professionnel est de devenir conseillère funéraire.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi...



MME LECOMTE KARINE...



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion

Service à la personne

Gestion de la formation

Internet

Microsoft Office