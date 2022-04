Karine LEDRU

Je travaille dans la vente de prestations en BtoB, depuis 23 ans depuis 11 ans en RH ces activités demandent une forte orientation client, des qualités relationnelles, une bonne connaissance du tissus et du bassin économique.

Ce qui m'anime, c'est accompagner mes clients dans leurs projets RH et leur apporter la meilleure prestation possible.

Comprendre leur environnement, leur culture d'entreprise, leur organisation, mais aussi comment ils fonctionnent, sont les clés d'un recrutement et d’un partenariat réussi.



Durant ces nombreuses années, j'ai acquis une expertise forte en pilotage de nombreux projets simultanés ainsi qu'une maîtrise de l'analyse commerciale et concurrentielle et du management.



Mon parcours riche et réussi me permet de disposer aujourd'hui de quatre grands domaines de compétences:



-l’accompagnement et le développement des collaborateurs

- l’expertise commerciale en B to B

-le pilotage de projet

-la gestion de plusieurs centre de profit : 4 agences

-le management d'équipe à distance



Directrice des agences Randstad de Bayeux (14) Carentan, Granville et Avranches (50)



Au plaisir de vous rencontrer !

Mes compétences :

Recrutement

Coaching

Management

Commercial

Juridique et paie