Karine LEFORT-BOC

Passionnée par le monde de l'entreprise et les liens sociaux qu'elle permet de créer entre les personnes, j'ai découvert, au cours de mes études, les métiers d'animation de systèmes de Management.



Mon métier :

- accompagner l'entreprise dans l'amélioration de ses performances internes et de la satisfaction des clients,

- faire évoluer les organisations en silo vers des organisations transverses et décloisonnées

- favoriser un environnement de travail safe et permettant d'améliorer les conditions de travail

- en favorisant l'engagement des salariés



Les organisations doivent en permanence, et rapidement, évoluer, s'adapter, inventer de nouvelles façons de travailler… tout en respectant leur cadre réglementaire et une logique de marché imprévisible...

Pourquoi ? Pour une prestation de qualité régulière, des clients satisfaits et fidélisés, une perception interne et externe positive de l'image de l'entreprise, une meilleure rentabilité, et bien sûr le plaisir et l'efficacité de travailler avec des collaborateurs impliqués, qui ont envie d'aller de l'avant !



Il est difficile de maintenir cette dynamique !



Or, pour que les progrès soient tangibles et pérennes, les collaborateurs doivent être à l'origine des solutions. Il faut pour cela favoriser leur engagement en donnant du sens, en accompagnant les changements, en favorisant la collaboration.



Je travaille avec mon équipe à cet accompagnement, avec une synergie de système de management Qualité, Sécurité, Environnement, dans une logique humaine, organisationnelle et technique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Qualité

Amélioration continue

Reporting

Audit qualité

Certification

Gestion QSE