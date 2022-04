Après un parcours en agence de marketing opérationnel à Paris et Aix en Provence, j'ai eu envie de mettre mes compétences au service d'une cause.

Aujourd'hui, j'accompagne les délégations de la Croix-Rouge française situées dans le grand Sud Est de la France dans leur mission de communication et de collecte.



Mes compétences :

Communication

Secourisme