Bonjour,

Ma récente formation en MASTER I QSE et mes expériences sous différents systèmes de management QSE m’ont permis d’apprécier l’importance de la qualité et de la validation des process de fabrication pour l’image de marque de l’entreprise et la satisfaction des clients.

Je souhaite aujourd’hui accompagner les managers à veiller à la bonne application des procédures, signaler tout problème qualité et mettre en place les actions correctives en occupant un poste de Technicienne qualité. Si vous avez connaissance d'une opportunité ou d'un besoin, je serai ravie d'y répondre.

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires et vous joints mon CV.

Cordialement,

Karine Leillet



Mes compétences :

ISO 9001 14001 18001 MASE DUERP AMDEC MSP 8D FDS

Audit

Microsoft Project

Microsoft Office

Business Objects

ETQ

Amélioration continue

Gestion de projet

HACCP

SAP

ISO 22000

ISO 900X Standard

Microsoft Visio

5S

FMECA

Hazard Analysis and Critical Control Point

Internal Audit

Risk Analysis

Continuous Improvement

Lawson M3

Sage Accounting Software