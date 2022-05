Bonjour, je m'appelle Quentin Laillet, j'ai 27 ans et je suis Gestionnaire de Collection et Etude de la Performance au siège d'un réseau de bijouteries (enseignes Julien d'Orcel, Guilde des Orfèvres, Cercle Vendôme, Montres and Co, Donjon et 18K).



Passionné par la distribution, l’expérience acquise dans le cadre de mon apprentissage avec Maty, associée au poste occupé chez Swarovski en Australie, m’a aidé à comprendre et comparer le fonctionnement d’un réseau de points de ventes intégrés. Mon séjour linguistique à Sydney m’a permis de m’ouvrir sur le monde et de confirmer ma volonté à travailler dans un contexte international. J'ai ainsi intégré en septembre 2012 le service Achats d'un réseau de 60 bijouteries, puis en mai 2017 la coopérative Synalia qui approvisionne aujourd'hui plus de 450 bijouteries en France, afin de développer mes compétences en management, gestion, marketing, négociation et approfondir mes connaissances-produits du secteur de la bijouterie, joaillerie et horlogerie.



Mes compétences :

Bijouterie

International

Distribution

Marketing

Horlogerie

Acheteur

Manager

Gestion des achats

Réseaux sociaux

Microsoft Office

Gestion de projet

Informatique

Microsoft Windows

Mac OS X

Microsoft Excel