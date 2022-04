Karine LENAIN

Aprés 15 ans chez DASSAULT-AVIATION, j'ai intégré CAPGEMINI en 1993 , et ainsi en tant que prestataire , eu plusieurs missons dans différents groupes tels que SAGEM, EADS, Aerospatiale , NORTEL (projet de migration windows2000) en tant que technicien support VIPen 2004, Responsable d'équipe chez SCHNEiDER-ELECTRICet de 2009 à novembre 2010 chez PSA PEUGEOT CITROEN Je suis actuellement TEAM LEADER chez lilly France , responsable d'une équipe de 5 personnes , en collaboration avec HP pour assurer le support de 800 utilisateurs (vendeur et utilisateurs sur site )



En Charge de suivi de projets avec HP (Mobility , Migration OUTLOOK, etc..) j'assure l'interface avec HP et LILLY pour le siege en FRANCE, met en place les procédures internationnales et assure la gestion des incidents avec le Help Desk HP



