Karine LENAIN

Actuellement , au sein de l'équipe de management du Helpdesk commerce de PSA pour l'allemagne , Angleterre et France , je supervise une partie de l'équipe pour l'ensemble des incidents ouverts au Helpdesk , en place depuis Février 2009, cette 1er experience de management me permet de suivre quotidiennnement la compléxité de ce helpdesk



J'aime le relationnel et recherche un environnement bilingue ayant eu l'opportunité de travailler 4ans sur un projet Internationnal (Projet Bridge Schneider-electric)



Mes compétences :

Aéronautique

Bureautique

Helpdesk

Industrie aéronautique