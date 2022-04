Karine LEROUX

Diplômée d'un Master 2 en "Politiques et management du développement- Potentiel Afrique" obtenu à Sciences po Paris, je bénéficie de 15 années d'expérience professionnelle dont 10 dans le domaine des achats et de la commande publique.

Je souhaite travailler dans une entreprise privée ou publique française pour mieux appréhender le mode de fonctionnement des entreprises européennes car à

moyen et long terme je projette de monter un Cabinet de conseil en marchés publics pour les PME européennes désireuses de soumissionner aux appels d'offres en Afrique subsaharienne et les PME africaines.



Mes compétences :

Montage et analyse de dossiers d'appel d'offres

Rédaction de marchés

Négociation

Management des equipes

Suivi de l'execution des marchés

Gestion autonome de la commande publique

Gestion des achats privés

Analyse des offres fournisseurs

Établissement et évaluation des indicateurs de per