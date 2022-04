Karine LESAGE

Bonjour,



Depuis près de 20 ans, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de voyager à travers le monde (Afrique, Asie, Amérique Latine et l'Inde).

Ces voyages m'ont finalement conduite à connaître l'Ayurveda : tout d'abord de l'intérieur par une cure appelée Panchakarma (nettoyage du corps et donc de l'esprit) puis par une formation de 6 mois dans un hôpital (alliant donc théorie et pratique) en Inde du Sud.



Aujourd'hui, comme l'ayurveda se partage depuis 5000 ans, je dois rendre ce qu'on m'a donné.

je me suis donc installée comme thérapeute et conseillère de santé selon l'ayurveda à Dax dans les Landes (Aquitaine), allez visiter mon site :Array pour toutes les coordonnées.



Bienvenue!

Bien à vous



Mes compétences :

udvartana

pindasweda

bilan de santé selon l'ayurveda

shirodhara

Abhyanga

Conseils alimentaires

bol kansu

yoga nidra : relaxation

Yoga thérapie

Ayurvéda

Massage ayurvédique

Massage latéralisé et de la femme enceinte

Shiroshampi

Nutrition

Diététique

Yoga