Karine LESAGE

Conseil / Formation Microsoft Office :



- SharePoint 2013, Office 365, SharePoint 2010 / 2007, Lync, Office

- Mise en œuvre de sites SharePoint On Prem et Online

- Expérience étendue d’utilisation des composants standards de SharePoint, et des produits collaboratifs et bureautiques associés (Lync, Outlook, Office,…)

- Traduction opérationnelle en SharePoint des demandes des utilisateurs,

- Maquettage de site, mise en place de l’arborescence, du rubriquage, scénarisation des écrans

- Assistance à l’utilisation.

- Formation utilisateurs, contributeurs, responsables de communautés

- Création de supports de formation



Mes compétences :

Bureautique

Formation

Formation bureautique

Microsoft SharePoint

Microsoft Office

Microsoft Outlook