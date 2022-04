Karine LIENARD

De formation RH et récemment complétée par une formation en Coaching et Accompagnement, j’ai eu l’opportunité d’exercer dans cet environnement RH durant 10 années me permettant d’aborder la fonction RH dans sa globalité.



J’ai tout d’abord commencé par la Paie et l’Administration du personnel pour progressivement me voir confier des dossiers juridiques, la gestion des IRP, le plan de formation et la gestion prévisionnelle des emplois tant dans l’industrie que la PME.



Devenue une Responsable RH généraliste, j’ai voulu me diriger et me perfectionner dans l’accompagnement en développant capacité d’écoute et compréhension des motivations tout en respectant les objectifs.



Mes compétences :

Administration du personnel

Gestion du stress

Développement RH

Coaching

Formation