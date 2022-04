Karine LIENARD

"Il n’y a pas de « bon » et « mauvais » style de management, mais des styles adaptés ou inadaptés…à un équipier, une tâche, un contexte, et un moment donnés." (Hersey & Blanchard).



C'est tellement vrai...! Mais ça on le sait au bout de quelques années d'expérience en management.



Et c'est au sein de la Sté IMA Technologies que je m'applique à adapter en permanence mon style de management.



TU ME LIBÈRES, JE ME RESPONSABILISE, NOUS PERFORMONS!



Mes compétences :

Relation Client

Gestion de la relation client

Management

Conseil en management

Animation d'équipe

Pilotage de la performance

Pilotage d'activité

Support informatique