Karine LINXE

Assistante du Responsable des Ressources Humaines du Casino Théâtre Barrière de Bordeaux, je traite les EVP en externalisation de 170 employés par le biais du logiciel Cegid, des intermittents du spectacle, et des extras.

Je m'occupe de l'élaboration du Plan de Formation ainsi que de son organisation, et de sa consolidation.

Par ailleurs je suit la gestion du temps de travail grâce au logiciel Octime.

Je m'occupe également de toute la partie administrative de la gestion des salariés, qui commence par leur intégration, la création de leur dossier, et de leur suivi.

J'organise les visites médicales, le suivi des arrêts de travail, la mise en place des dossiers de Prévoyance.

Interface privilégiée entre les 12 départements de l'établissement, je suis d'un naturel communicatif, à la disponibilité des salariés et de la Direction. Autonome et rigoureuse, j'adore mon métier.



Mes compétences :

Adaptabilité

Confidentialité

Rigueur