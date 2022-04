Francis LAMY

Gestion de la paie,

Saisie des variables, absences, Congés payés, Heures supplémentaires, calcul des quotités saisissables

Edition des bulletins,

Calcul des réintégrations fiscales et sociales

Déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles des charges sociales, (urssaf, pole emploi, retraite, prévoyance, taxe d'apprentissage, logement, construction, formation 2483, mutuelle, retraite supplémentaire),

Gestion participation, intéressement,

Déclaration DADS-U,

Gestion des titres restaurants,

Taxe sur les salaires,

Suivi des arrêts de travail,

Suivi des IJSS,

Veille législative,

Remboursement des notes de frais,

Paramétrage de SAGE PAIE,

Création de tableaux de bords sur SAGE Pilotage et Excel,

Etablissement des attestations de salaire,

Création de dossiers de prévoyance,

Participation au développement et la mise en place d'un logiciel de gestion des temps (Equitime)



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

Excel

CEGID paie

Sage paie ligne 100

Analyse des charges sociales