Karine LISANTI

De nature enthousiaste et volontaire,je suis une challengeuse et curieuse .

Autodidacte je m'adapte vite et j'aime transmettre mon savoir. Je suis toujours à la recherche de nouveaux leviers de chiffre d'affaire , ma créativité et mon expérience sont des atouts majeurs dans mon travail.

J'aime partager mon savoir-faire auprès de mon équipe ,de plus j'anime plusieurs formations au niveau national dans plusieurs domaines: merchandising, techniques de vente, connaissance des produits, comité d'entreprise, je suis aussi conceptrice des supports de formation.



Mes compétences :

Autodidacte

bienveillante

Créative

Impliquée

Leadership

Ponctuelle

Transmission

Exemplaire

Vente

Informatique

Management

Marketing

curIeuse

coaching

Manager recruteur