Karine LOURS

Leader reconnue, plus de 15 années d'expériences professionnelles, au cœur de la relation clients, et orientée vers de multiples responsabilités :



-la direction de centre de profits,

-le management direct et transverse,

-la direction de projets et dispositif qualité intégrée

-la relation commerciale en BTOB

-la coordination de Grands Comptes inter-sites

-la relation sociale (président C.E./président C.H.S.C.T./négociations accords et N.A.O.,..)

-l’ organisation, les méthodes, les process



Spécialisations : direction centre de profits, conduite de projets, management et organisation, pilotage financier, relations sociales



"Les Essentiels" : structurée, synthétique, qualité de jugement, capacité à arbitrer, force de proposition, sens du management, pragmatique, capacité d’adaptation



Qualités : franche, loyale, fidèle et engagée





Mes compétences :

account management

Audit