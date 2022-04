Cyril GAUDEL

Principales expertises :

- la direction d'importants centres de profits ( > 500 salariés)

- le management, hiérarchique et transversal, environnement multi sites,

- la gestion de projets: business intelligence, lancement de nouvelles activités, transformation d'entreprise,etc.

- la gestion financière (expérience en audit et contrôle de gestion, en pôle de gestion)

- la gestion sociale (président C.E./ C.H.S.C.T./ négociations accords et N.A.O., PSE, fusion)

- organisation, méthodes, processus,etc.



essentiels: structuré, synthétique, qualités de jugement, capacité à arbitrer, force de proposition, sens du management, pragmatique, relationnel honnête et franc, loyal, fidèle, engagé



Mes compétences :

Centres d'appels

Business intelligence

Organisation

Direction centre de profits

Relation client

Centres de contacts

Relations sociales

Gestion de projets