Karine LUCAS

Actuellement, responsable de l'éducation artistique à l’école des beaux-arts de Nantes (44)Array.

Entre 1999 et 2005 : Duo Dijon (21) : Auditorium de Dijon, jauge de 1600 places et Grand Théâtre de Dijon, 850 places. Assure la promotion des spectacles : programmation danse, opéra, musique symphonique, musique de chambre, jazz et élabore les partenariats avec la presse. Auditorium de Dijon (21), inauguré en novembre 1998. Conception et organisation d’actions de sensibilisation du public liées au lancement de l'établissement autour de la programmation artistique : répétitions publiques, rencontres entre équipes artistiques et spectateurs, présentations de saison, conférences, suivi des séances scolaires : danse, concerts d’initiation, dossiers pédagogiques, conférencière de visites du lieu.

Entre 1992 – 1998 : Attachée culturelle, service de la culture de la Ville de Noisy-Le-Sec (93) : programmation, gestion logistique, relations publiques et presse dans les différents domaines artistiques : arts plastiques, théâtre de rue, théâtre, musique, sciences et techniques.

1990 : Assistante au service de presse de FR3 aux unités de programmes cinéma et musique et spectacle. Promotion des émissions, organisation de projections et de conférences de presse.



