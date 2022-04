Karine LUTYJ

Après 20 années au sein de la compagnie aérienne française CORSAIRFLY dont 09 ans à la direction des Opérations et de l'Exploitation puis 11 ans auprès de la Direction Commerciale CORSAIRFLY, je pense pouvoir mettre à profit mes connaissances approfondies dans le domaine commercial telles que : élaboration et gestion des dossiers commerciaux ; des appels d’offres ainsi que participer et organiser des manifestations haut de gamme, séminaires, conventions, éductours et incentives.



Installée désormais en Haute Garonne, je suis à la recherche d'emploi dans le secteur de l'aérien, du tourisme et commercial.



Mes compétences :

Autonomie

Autonomie et responsabilité

Bon sens relationnel

Bureautiques

Commercial

Organisée

Outils bureautiques

Relationnel

Relationnel commercial

Rigoureuse

Sens relationnel