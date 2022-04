Intermittente du spectacle pendant plus de 10 ans dans la production audiovisuelle et événementielle, je recherche actuellement un poste de Chargée de Recrutement ou d'Assistante en Ressources Humaines sur Marseille et les environs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Gestion événementielle

Gestion budgétaire

Marketing

Partenariats

Audiovisuel

Informatique

Production

Conception

Communication

Internet

Web

Réalisation de devis

Supports de communication

Conduite de projet

Ressources humaines

Recrutement IT

Recrutement informatique

Gestion des ressources humaines

Sourcing

Recrutement