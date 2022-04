Karine MAGNIEN

Je suis en charge de la gestion de projets internet, du premier contact avec le client à la livraison du projet : étude des besoins, rédaction des cahiers des charges et des spécifications techniques, rédaction des propositions commerciales, planification des projets, relation avec les éventuels prestataires externes, développements informatiques, formation des utilisateurs.



Les projets sont variés et de diverses natures : sites vitrines, sites portails, intranet, extranet, applicatifs métiers, CRM, campagnes d'e-mailing, newsletters, campagnes SMS.



Les outils informatiques le plus souvent utilisés pour le développement des projets : PHP, MySQL, CMS MODx, WebDev, WinDev



Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Relation clients

Développement informatique

Formation professionnelle

Web marketing

Gestion de projet web

Emailing

Webmaster

Gestion de contenu