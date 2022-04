Karine MAILLET

En rejoignant de grands groupes tels que LUCENT TECHNOLOGIES, MOTOROLA, SCANIA, ASTELLIA, BUREAU VERITAS, THYSSENKRUPP er EUROP ASSISTANCE, j’ai pu mettre en application des méthodes étudiées et pointues, en prenant en compte les problématiques propres à chacune de ces entreprises, afin d’assurer mon rôle de superviseur dans un souci de satisfaction du client.



J’ai pu ainsi mettre en application mes compétences par le biais du contrôle et de la coordination des activités, de la gestion des incidents, de l’étude statistique, du suivi des indicateurs de performance, et de la relation clients, afin de garantir et d’améliorer la qualité de service.



Que ce soit dans le milieu de l’industrie, des télécoms, de l’informatique, du conseil ou du service, s’il y a bien un point commun à tous ces secteurs d’activité, c’est la qualité de service et le souci du service rendu.



Riche de ces expériences, je me suis parfaitement adaptée à ces différents secteurs et contextes professionnels, en rejoignant des entreprises qui combinent la performance et le service.





MES COMPETENCES



• Supervision d’équipe

• Coordination des activités

• Conduite de projet

• Coordination de la gestion des incidents

• Mise en place d’indicateurs de performance

• Suivi et amélioration de la qualité de service

• Pilotage et animation d’équipe

• Planification des interventions

• Réunions d’équipe, suivi d’actions

• Interface entre les services acteurs

• Formation, assistance, et conseil



Mes compétences :

management

animation d'équipe

supervision

informatique

centre d'appel

gestion des incidents

indicateurs de performances

optimisation

conseil