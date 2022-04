Karine MARCADET

En tant que Chargée de Coordination Tutorat alternance au sein du groupe SUP de Co Montpellier, j'assure principalement la fonction de coach, manager de compétences:



- En charge de l'accompagnement d'un panel d'étudiants en recherche de contrat d'apprentissage ( coaching individualisé sur le projet professionnel, " les outils marketing emploi"...)



- En charge de l'accompagnement professionnel et pédagogique d'apprentis dans le cadre de leur apprentissage ( suivi de missions en entreprise, point évolution compétences, conduite d'entretiens professionnels annuels...)



- Coordination de l'ensemble des processus de tutorat alternance mis en place au sein du groupe Sup de Co Montpellier



Mes compétences :

Coaching

Développement de compétences

Formation

Formation Ressources Humaines

gestion de carrières

Management

Recrutement

Ressources humaines