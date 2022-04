Karine MARCELOT

Entrée au sein de FONCIA en 2005 comme négociatrice location, je suis passionnée par mon métier et captivée par l'échange et la pluralité des situations nées de la relation avec les clients locataires et propriétaires.

Récompensée par ma direction métier depuis 2008 jusqu'à cette année pour être l'une des meilleurs négociatrice France au sein du groupe Foncia, je suis motivée par le challenge de la réussite et de la satisfaction client.

Par ailleurs, ma connaissance du métier a fait tourner mon poste vers une fonction plus encadrante dans la formation des nouveaux collaborateurs homologues arrivant au sein groupe,ce qui m'anèreait à chercher une fonction pleinement managériale et encadrante d'une équipe.



Mes compétences :

Immobilier

Développement commercial

Vente

Management

Conseil