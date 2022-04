Mes compétences :

Gestion avis qualité / retours clients

Suivi des paiements / relance des clients

Suivi des nouveaux développements et Projets clien

Création et suivi d’un rétro-planning

• Prospection

Devis

Réaliser l’étude technique et commerciale

Logiciels maîtrisés : Pack Office, SAP, Outlook, L

• Gestion des commandes, marchés et nouveaux lance

Interface entre les clients, les agents internatio

• Suivi commercial et marketing