Karine MARISSAL

Certes jeunes diplômée en logistique industrielle, j'ai cependant 10 années d'expériences dans les métiers du commerce et de la communication.

Début 2012, j'ai entamé une reconversion professionnelle pour obtenir le diplôme de Manager de la Chaîne Logistique en février 2013. Dans ce contexte, j'ai effectué un stage de six mois à temps complet dans le secteur de la grande distribution.

Cette première expérience en logistique m'a permis de monter en compétence sur les process de réception et de préparation en entrepôt, de collaborer avec les fournisseurs afin d'améliorer la qualité des échanges de données informatisées (EDI), de conduire trois projets d'optimisation des process dans la recherche de baisse de coûts liés à l'exploitation, mais surtout de découvrir et d'apprécier un secteur toujours en mouvement, où l'agilité côtoie le bon sens pour une efficacité au service du client.

Je recherche aujourd'hui un poste à responsabilités managériales dans lequel mon dynamisme et ma capacité à fédérer les équipes serviront la stratégie de l'entreprise.



Mes compétences :

SAP

CRM

Pack office

ERP AS400

WMS Gold

Conduire un projet, impliquer les acteurs

Mesurer les performances

Optimiser les charges/capacités

Gerer les flux (physiques, €, info)

Traçabilité Code à Barres

EDI

Piloter un portefeuille fournisseurs

Analyser les coûts et les impacts financiers

Gérer les stocks

ERP MOVEX

Optimiser les approvisionnements