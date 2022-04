Ayant plusieurs expériences de Manageur Qualité dans la grande distribution, dans la production de fromages de chèvres sous cahier des charges AOP et dans un abattoir, je suis devenue compétente dans la mise en application du paquet Hygiène, de la norme ISO 9001 et de l'IFS.



Mes compétences :

Formation

Organisation du travail

Travail en équipe

Rigueur dans le travail

Contrôle qualité

Autonome et responsable