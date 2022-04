Karine MERLE

Diplômée de l’ESCP et titulaire du DESCF, je suis actuellement directrice de mission aux affaires comptables, audit et information financière du MEDEF.



Après une expérience en audit au sein du cabinet Ernst & Young, j’ai rejoint le MEDEF pour représenter les intérêts des entreprises dans les débats touchant à la comptabilité et à la finance, tant au sein des instances européennes que françaises.



Je me suis spécialisée dans l’analyse des conséquences des nombreuses réglementations, notamment pour les sociétés cotées, en matière de communication financière (normes IFRS, audit, rédaction du prospectus en vue d'une offer au public, lien avec l'information non financière…). Représentation des intérêts des entreprises françaises dans les débats stratégiques européens (réforme de l'audit, réforme de l'EFRAG, travaux européen pour l'Union des marches de capitaux et l'investissement de long terme...).



Principales missions : participation aux groupes de travail à l'Autorité des Normes Comptables, à l’AMF, à la Chancellerie et la direction générale du Trésor ainsi qu’en interne au MEDEF, rédaction de guides pratiques, organisation de colloques et d’enquêtes, propositions d’amendements parlementaires…



Mes compétences :

IFRS

Lobbying

Normes comptables