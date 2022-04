Karine MICHEL

J'ai travaillé pendant 18 ans en milieu social, en créant des tissus associatifs pour aider les gens dans leur insertion professionnelle, faire des démarches, solliciter des aides et subventions, apporter du soutien social.



Puis j'ai pris une nouvelle direction toujours dans l'aide à la personne, mais cette fois dans la compréhension du corps humain.



Cette discipline m'a amené à soutenir les individus mais aussi leurs situations professionnelles et je suis devenue consultante en entreprise et manager de transition.



Je suis une passionnée et je vais toujours au bout de mes interrogations. Je déteste l'injustice et j'ai toujours à coeur d'oeuvrer vers ce qui me semble le plus juste en m'appuyant sur la loi et le droit.



Je pratique la graphologie et la synergologie ce qui m'apporte en plus à ma connaissance de l'être humain et notamment dans le cadre des recrutements.