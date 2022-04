Docteur en anthropologie, je me suis spécialisée sur la question de juifs en ex-Allemagne de l'Est, notamment au travers de ma recherche de thèse. La mémoire, l'immigration et surtout l'identité constituent autant de thèmes de mes recherches qui continuent aujourd'hui de présenter un grand intérêt pour moi.



Mes compétences :

Ethnologie

Immigration

Mémoire

Histoire

Judaïsme