Isabelle BOURLET

Après plusieurs années d'expériences en tant que formatrice indépendante sur des problématiques sociologiques et sociales, sur l'expertise sociale, sur des études de territoires et en méthodologie de recherche, j'ai décidé d'entrer en Master1 Education et Formation. Mon objectif, dans cette formation, est de découvrir de nouvelles pratiques professionnelles en matière de formation, d'aller vers de l'ingénierie de formation et de développer mon réseau en vue d'un poste de responsable de formation ou d'ingénieur de formation. Actuellement, je termine mon Master et développe une recherche sur les méthodes agiles.



Mes compétences :

Conseil

Enseignement

Formatrice

Management

Sociologue

Travail social

Pédagogie

Sociologie

Formation

Accompagnement

Formation professionnelle