Yolande BOISSON

Assistante sociale depuis 20 ans, et après de multiples expériences professionnelles, j'ai complété ma formation par une formation de Conseiller en Insertion Professionnelle et un cursus universitaire en sociologie. Titulaire d'un master de recherche en travail social, je suis actuellement en doctorat de Sociologie, politiques sociales et travail social. Ce parcours me permet de proposer mes services à la fois en qualité d'assistante soicale, avec des prestations d'accompagnement individuel et collectif, de conseiller en insertion professionnelle, et de sociologue dans une approche de consultant/expert auprès d'entreprises (ou structures medico-sociales) et particuliers. Les prestations proposées en qualité d'assistante sociale/ CIP visent l'insertion sociale et professionelle, le maintien et bien être à l'emploi, des actions de prevention, de soutien,...



Mes compétences :

Accompagnement social/ travail social

Formation

Sociologie

Expertise sociale