Karine MILLER

Spécialisée dans un premier temps dans les démarches d'éducation à l'environnement et au développement durable, je me suis impliquée dans des projets visant l'intégration des préoccupations environnementales dans les politiques d'aménagement du territoire, de développement socio-économique et plus largement dans les pratiques quotidiennes de chacun.



Après une première expérience au sein d'une ONG environnementaliste, j'ai choisi non plus seulement de m'adresser aux entreprises mais plus concrètement de travailler pour elles, avec elles. J'ai donc décidé de m'investir dans l'univers entrepreneurial afin de contribuer à l'intégration de la logique économique, de la responsabilité sociale et de l'éco-responsabilité au sein des entreprises.



C'est pourquoi je complète aujourd'hui ma formation d'ingénieur agronome et des eaux et forêts par un Master Spécialisé en Alternance de Management du Développement Durable et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Dans ce cadre, je suis actuellement stagiaire en alternance.





Mon engagement pour la RSE est l'expression de mon attrait pour les deux aspects du développement durable que sont l'environnement et la société. Et si mes missions ont jusqu'à présent surtout concerné le pilier environnemental, j'ai mis en œuvre mon intérêt pour la dimension sociale au travers de l'enseignement et de mes activités extra-professionnelles, en centre social et en milieu associatif.



Je désire aujourd'hui accompagner l'évolution du comportement des acteurs de l'économie et de la société, publics ou privés, vers l'intégration du développement durable dans leurs stratégies, que ce soit au niveau professionnel (dans toutes les activités de leur structure, en interne ou dans les productions et services qu'elle offre) ou personnel (gestes quotidiens).



Mes aptitudes en la matière recouvrent:



- la conduite de projet : animation de comités de pilotage; mobilisation/implication des acteurs et partenaires; conception/mise en œuvre de projets (élaboration, suivi technique, budgétaire...) ;



- l'accompagnement / conseil : intégration de démarches de DD au sein des activités des structures, évaluation des besoins, mise en regard par rapport aux contraintes, appui à l'émergence et à la mise en œuvre de plan d'actions ;



- la pédagogie de l'environnement / du DD : élaboration de programmes de sensibilisation, information, formations ; conception d'outil pédagogiques ou méthodologiques; mutualisation, valorisation et transfert d'expériences.



Mes compétences :

Accompagnement

Biodiversité

Développement durable

Education

Education à l'environnement

Environnement

Médiation

Médiation scientifique

Pédagogie

Responsabilité sociétale des entreprises

RSE

RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises