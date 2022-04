Karine MINATCHY-BELFORT

Intervention au sein de 12 projets différents pour des grands comptes depuis 8,5 années d'expériences en SSII.



Application de toute la chaine du décisionnelle :

- Receuil des besoins et rédaction des spécifications (fonctionnelles et techniques),

- Réalisation de chiffrage et de planning

- Mise en place de datawarehouse

- Alimentation de datawarehouse via un ETL ( Sunopsis, SSIS, Data Manager, BODI)

- Création du reporting sous Cognos 8 et 10 ainsi que sous BO XI R3

- Tests unitaires et de non-régression (reporting)

- Formation Cognos



Expertise sur Cognos BI 8 et 10 ( Report Studio, Framework Manager)



Mes compétences :

Cognos

Business objects