Karine MONESTES

Psychologue de l'accompagnement professionnel depuis 2008, j'ai développé des compétences dans le domaine de l'orientation, de l'insertion et de la reconversion professionnelle.

Je travaille actuellement au sein d'un cabinet de ressources humaines.



En parallèle à cela, je propose mes services en accompagnement individuel auprès d'enfants, adolescents et adultes.

Voici le lien vers mon site internet: http://karinemonestes.fr/



Mes compétences :

Conseil en carrière et emploi

Accompagnement professionnel des trajectoires

Accompagner les transitions de vie

accompagnement thérapeutique

Conduite de projet