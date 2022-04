Karine MONTIGAUD

Appliquée, réfléchie, bienveillante et disposant d’une grande capacité d’écoute, mon rôle en tant que psychologue clinicienne est de mettre au service d’autrui mes compétences, mes connaissances et mon savoir-faire dans le domaine de l’analyse clinique. Ma formation au carrefour de nombreuses disciplines me permet de choisir l’approche qui sera la mieux adaptée au patient et au contexte d’action et ainsi faire face à chaque situation rencontrée. Ma volonté est de comprendre et d’éclairer les problématiques. Mes capacités d’observation et d’analyse, mes facilités d’adaptation sont des qualités dans l’exercice de cette pratique.



Mes compétences :

Réflexion

Atelier thérapeutique de peinture

Réalisation de travaux cliniques

Proposition d'une prise en charge adaptée

Adaptabilité

Entretien clinique

Travail en équipe

Evaluation et diagnostic psychologique

Proposer une aide à l'exploration de la pensée

Analyse clinique

Evaluation de la demande