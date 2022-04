Karine MURAT

+ 20 ans d’ expérience en Credit Management au service de l’ Excellence .

Mes capacités en communication, décision et pro-activité m’ont permis de contribuer à la pérennité financière & la performance de grands Groupes Leaders Mondiaux dans des contextes internationaux exigeants.



Comment me résumer en quelques mots : Une vraie Passion pour le Credit Management (CM)

Participé à la mise en place du CM dans plusieurs grands Groupes : Alcatel/Nexans, Pepsi, Alcan/Rio Tinto, Amcor,

Mise en place de Reportings - Prodédures - outils de Communication - harmonisation des méthodes - Coordination d'équipe



Mes Atouts en Communication, Organisation & Management : - Fort dynamisme commercial avec sens de la négociation. Tempérament affirmé & sang froid : savoir dire non tout en préservant la relation client & commerciale avec mise en place de solution « win-win »

- Capacité à définir, déployer et piloter des plans d’actions (préventifs & curatifs),

- Autonome, organisée, pro active/réactive, à la recherche de l’excellence « Yes we can »

- Anticipation & maîtrise des risques.

- Pilotage de projets & conduite du changement. pédagogue

- Orientée résultats, ardue à la tâche,

- Aisance relationnelle, esprit d’équipe

- Adaptabilité à tous types d’interlocuteurs & capacité à créer des liens entre différents services et les fédérer autour d’un même objectif « Allons tous dans le même sens main dans la main »

- Sens éthique & Transparence



Attrait pour l’ IT : maîtrise de l’Environnement WEB, Pack Office, ERP (SAP, ..) - Langues : anglais (pratique professionnelle), espagnol (lu, écrit)